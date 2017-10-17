2017-18 Cleveland Cavaliers

  • 2017-18 Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers Media DayINDEPENDENCE, OH - SEPTEMBER 25: J.R. Smith #8 at Cleveland Clinic Courts on September 25, 2017 in Independence, Ohio. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Jason Miller/Getty Images)
  • 2017-18 Cleveland Cavaliers2017-18 Cleveland Cavaliers Media DayCLEVELAND, OH - SEPTEMBER 25: Dwyane Wade #9 of the Cleveland Cavaliers poses for a portrait during Media Day at the Cleveland Clinic Courts on September 25, 2017 in Cleveland, Ohio. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Mandatory Copyright Notice: Copyright 2017 NBAE (Photo by Michael J. LeBrecht IINBAE via Getty Images)
  • 2017-18 Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers Media DayINDEPENDENCE, OH - SEPTEMBER 25: Kyle Korver #26 of the Cleveland Cavaliers at Cleveland Clinic Courts on September 25, 2017 in Independence, Ohio. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Jason Miller/Getty Images)
  • 2017-18 Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers Media DayINDEPENDENCE, OH - SEPTEMBER 25: Iman Shumpert #4 of the Cleveland Cavaliers at Cleveland Clinic Courts on September 25, 2017 in Independence, Ohio. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Jason Miller/Getty Images)
  • 2017-18 Cleveland CavaliersGettyImages-854160446_594_screen
  • 2017-18 Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers Media DayINDEPENDENCE, OH - SEPTEMBER 25: Tristan Thompson #13 of the Cleveland Cavaliers at Cleveland Clinic Courts on September 25, 2017 in Independence, Ohio. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Jason Miller/Getty Images)
  • 2017-18 Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers Media DayINDEPENDENCE, OH - SEPTEMBER 25: Jose Calderon #81 of the Cleveland Cavaliers poses during media day at Cleveland Clinic Courts on September 25, 2017 in Independence, Ohio. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Jason Miller/Getty Images)
  • 2017-18 Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers Media DayINDEPENDENCE, OH - SEPTEMBER 25: Ante Zizic #41 of the Cleveland Cavaliers poses during media day at Cleveland Clinic Courts on September 25, 2017 in Independence, Ohio. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Jason Miller/Getty Images)
  • 2017-18 Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers Media DayINDEPENDENCE, OH - SEPTEMBER 25: Channing Frye #8 of the Cleveland Cavaliers poses during media day at Cleveland Clinic Courts on September 25, 2017 in Independence, Ohio. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Jason Miller/Getty Images)
  • 2017-18 Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers Media DayINDEPENDENCE, OH - SEPTEMBER 25: Kevin Love #0 of the Cleveland Cavaliers poses during media day at Cleveland Clinic Courts on September 25, 2017 in Independence, Ohio. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Jason Miller/Getty Images)
  • 2017-18 Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers Media DayINDEPENDENCE, OH - SEPTEMBER 25: Derrick Rose #1 of the Cleveland Cavaliers poses during media day at Cleveland Clinic Courts on September 25, 2017 in Independence, Ohio. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Jason Miller/Getty Images)
  • 2017-18 Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers Media DayINDEPENDENCE, OH - SEPTEMBER 25: LeBron James #23 of the Cleveland Cavaliers poses during media day at Cleveland Clinic Courts on September 25, 2017 in Independence, Ohio. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Jason Miller/Getty Images)
  • 2017-18 Cleveland CavaliersGettyImages-853722914_594_screenINDEPENDENCE, OH - SEPTEMBER 25: Jae Crowder #99 of the Cleveland Cavaliers at Cleveland Clinic Courts on September 25, 2017 in Independence, Ohio. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Jason Miller/Getty Images) *** Local Caption *** Jae Crowder
  • 2017-18 Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers Media DayINDEPENDENCE, OH - SEPTEMBER 25: Isaiah Thomas #3 of the Cleveland Cavaliers poses during media day at Cleveland Clinic Courts on September 25, 2017 in Independence, Ohio. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Jason Miller/Getty Images)
  • 2017-18 Cleveland CavaliersChicago Bulls v Cleveland CavaliersCLEVELAND, OH - OCTOBER 10: Jeff Green #32 of the Cleveland Cavaliers looks on during the game against the Chicago Bulls on October 10, 2017 at Quicken Loans Arena in Cleveland, Ohio. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this Photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Mandatory Copyright Notice: Copyright 2017 NBAE (Photo by David Liam Kyle/NBAE via Getty Images)
  • 2017-18 Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers v Orlando MagicORLANDO, FL - OCTOBER 13: Cedi Osman #16 of the Cleveland Cavaliers shoots the ball against the Orlando Magic during the preseason game on October 13, 2017 at Amway Center in Orlando, Florida. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Mandatory Copyright Notice: Copyright 2017 NBAE (Photo by Fernando Medina/NBAE via Getty Images)
  • 2017-18 Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers Media DayINDEPENDENCE, OH - SEPTEMBER 25: Head coach Tyronn Lue of the Cleveland Cavaliers poses during media day at Cleveland Clinic Courts on September 25, 2017 in Independence, Ohio. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Jason Miller/Getty Images)
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Categories: Entertainment Features Sports

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